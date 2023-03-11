Тихонов рассказал, в чём шанс соперников «Спартака»

Известный игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов проанализировал игру «красно-белых» в матче с воронежским «Факелом» (3:2).

«Спартак» играет тремя нападающими, тремя полузащитниками, крайними защитниками в атаку. Если команда не успевает накрыть или проваливается в середине поля, у соперника появляется возможность для быстрых атак», - цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Результат поединка с воронежским коллективом позволил москвичам приблизиться к идущему на первом месте петербургскому «Зениту» и сократить отставание от него до пяти очков. До такого же количества голов сократилось отставание и в графе «забитые мячи».