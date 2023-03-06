Пуцко: Аленичев — спартаковский тренер

Защитник «Балтики» Александр Пуцко ответил на вопрос, является ли Дмитрий Аленичев сильным специалистом. Напомним, 30-летний футболист является воспитанником «Спартака». Аленичев возглавлял «красно-белых» в 2015-2016 годах.

«Честно говоря, не знаю, сильный ли тренер Аленичев. Спартаковский: квадратики там, стеночки, забегания. Я с ним в нормальных отношениях был: привлекался, на сборы ездил и сыграл в паре матчей. Но долго с ним не работал», — приводит слова Пуцко Sport24.

Последним местом работы 50-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», в котором он занимал пост главного тренера с июня 2017 по июнь 2019 года.