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Пуцко: Аленичев — спартаковский тренер

06 Марта 2023 • 21:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Защитник «Балтики» Александр Пуцко ответил на вопрос, является ли Дмитрий Аленичев сильным специалистом. Напомним, 30-летний футболист является воспитанником «Спартака». Аленичев возглавлял «красно-белых» в 2015-2016 годах.

«Честно говоря, не знаю, сильный ли тренер Аленичев. Спартаковский: квадратики там, стеночки, забегания. Я с ним в нормальных отношениях был: привлекался, на сборы ездил и сыграл в паре матчей. Но долго с ним не работал», — приводит слова Пуцко Sport24.

Последним местом работы 50-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», в котором он занимал пост главного тренера с июня 2017 по июнь 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Дмитрий Аленичев Александр Пуцко
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