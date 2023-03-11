Маслов: «Общались с Дуарте на языке жестов»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал об адаптации в стане «красно-белых» парагвайского защитника Алексиса Дуарте, который усилил центр обороны спартаковцев прошедшей зимой.

«Дуарте не владеет английским, а я не знаю испанского языка, поэтому общались междометиями и на языке жестов. Судя по тому, что пропустили два мяча, получилось не очень», - цитирует Маслова пресс-служба «Спартака».

Напомним, Маслов и Дуарте сыграли вместе в центре обороны в матче «Спартака» против «Урала» (2:2). Игра прошла неделю назад на «Открытие Арене» в Москве.

«Но отмечу, что Алексис очень хочет скорее освоиться в новой для себя стране, я это вижу. А я, со своей стороны, выучил пару испанских слов. Слева — izquierda, справа — derecha», - добавил защитник.