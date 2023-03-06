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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв: «По одной игре Дуарте рано делать выводы»

06 Марта 2023 • 17:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением об игре новобранца «красно-белых» Алексиса Дуарте в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Кузьмичёв считает, что по первой встрече не стоит делать выводов об игре Дуарте, несмотря на допущенную защитником ошибку в эпизоде с пенальти. При этом специалист отметил, что по антропометрическим данным 22-летний парагваец не подходит московской команде.

«Характеристики Жиго гораздо интереснее, чем у Дуарте. Джикия будет играть с Дуарте. Абаскаль не посадит парагвайца на лавку. Думаю, Абаскаль даст возможность Алексису в ближайших трёх матчах себя проявить, а дальше будет делать выводы», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» в январе текущего года из клуба «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро. После 18 туров РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Зенита» на восемь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Алексис Дуарте
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