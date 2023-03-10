Александр Мостовой: «Спартак» по всем показателям сильнее «Факела»

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Факела» в рамках Премьер-лиги.

«Спартак» по всем показателям сильнее «Факела». Плюс — играет дома. Мне трудно верится, что «Спартак» в очередной раз может оступиться. Я просто не верю в это! Не знаю, что может помешать «Спартаку», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По его мнению, у подопечных Гильермо Абаскаля будет огромная мотивация после обидной ничьи в прошлом туре против «Факела», вновь отметив разницу во всех показателях между коллективами.

Напомним, что после 18 туров «красно-белые» находятся на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от «Зенита» на восемь очков.