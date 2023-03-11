Тихонов – об игре «Спартак» - «Факел»: «В первом голе виноват на 1000 процентов вратарь»

Известный игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал победу своей бывшей команды над воронежским «Факелом» (3:2).

«Мне понравился настрой «Спартака», в первом голе виноват на 1000 процентов вратарь - когда ты тебе бьют в левую сторону, ты отбиваешь по центру вправо, это ошибка», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Первый гол в матче на 18-й минуте с добивания забил нидерландский полузащитник Квинси Промес.

Данный результат позволил москвичам приблизиться к первому месту в турнирной таблице чемпионата России, которое в настоящее время занимает петербургский «Зенит». Разница между клубами составляет пять очков.