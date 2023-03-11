Спартак - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После неудачи с «Уралом» «Спартак» снова проведёт домашний матч и в 19-м туре сразится с «Факелом», уже не имея права на ошибку, если всерьёз надеется вернуться в борьбу за лидерство. Команда Гильермо Абаскаля достаточно хорошо выглядит в 2023 году. Соперник же идет в зоне стыков, добыв всего одну победу за сезон, при этом ничейных результатов имеет в разы больше, чем любой другой коллектив РПЛ.

«Спартак» считается явным фаворитом. Будет ли победа «красно-белых» в четвертом кряду личном матче подряд - посмотрим в 16:30 на «Матч ТВ» и Arena Sport 6 Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Спартака» - букмекера WinLine.