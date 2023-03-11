В 19-м туре Премьер-лиги «Спартак» играет против «Факела». «Красно-белые» вели с запасом в два гола и в конце первого тайма разбазарили свой перевес. На протяжении всей второй половины противостояния «красно-белые» никак не могли вырвать победу. И все же на 87-й минуте они добились своего. Очередная затяжная атака с подачей к левому углу вратарской, Александр Соболев головой сбросил мяч к ленточке, и Кристофер Мартинс забил гол - 3:2.

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