Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пуцко: «Глушаков сделал большой вклад в чемпионство «Спартака»

06 Марта 2023 • 17:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Защитник «Балтики» Александр Пуцко оценил вклад экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в чемпионство «красно-белых» в сезоне-2016/17. Напомним, 30-летний Пуцко является воспитанником «Спартака».

«Он был лидером и капитаном, решал организационные вопросы. Звонил генеральному за премиальными; помогал, если чего-то не хватало. В футболе у Дениса тоже много получалось, в чемпионство он сделал большой вклад», — приводит слова Пуцко Sport24.

На данный момент 36-летний Глушаков выступает за «Пари НН», с которым подписал контракт минувшей зимой. Первую половину текущего сезона хавбек провел в «Химках». На счету футболиста один забитый мяч и один ассист в 20 матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Денис Глушаков Александр Пуцко Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Марта
19:17 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Писарский приближается к уровню игрока сборной»
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев высказался об отсутствии Дзюбы в составе сборной России
19:15 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» с «Волгой» также сыграли без голов
19:09 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба не заслуживает вызова в сборную»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой раскритиковал расширенный состав сборной России
18:44 · Россия. Премьер-лига
Сунгатулин считает, что «Урал» может попасть в топ-5 РПЛ
18:42 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «У ЦСКА проблемы в атаке, зачем было отдавать Яковлева в аренду?»
18:42 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
​«Позор «Сатурну»: Губерниев отреагировал на назначение Широкова
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Fan ID нужно отменить и чем быстрее, тем лучше»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Урала» Сунгатулин описал Ганчаренко тремя словами
18:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Карраскаля и Медину надо на месяц сослать в дубль»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: «Семак — прекрасный человек»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: «Карпин изменился, он стал супертренером»
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пустит своих болельщиц на игру с «Пари НН» бесплатно
17:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Мойзеса ответил на вопрос о будущем игрока в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем