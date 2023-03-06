Пуцко: «Глушаков сделал большой вклад в чемпионство «Спартака»

Защитник «Балтики» Александр Пуцко оценил вклад экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в чемпионство «красно-белых» в сезоне-2016/17. Напомним, 30-летний Пуцко является воспитанником «Спартака».

«Он был лидером и капитаном, решал организационные вопросы. Звонил генеральному за премиальными; помогал, если чего-то не хватало. В футболе у Дениса тоже много получалось, в чемпионство он сделал большой вклад», — приводит слова Пуцко Sport24.

На данный момент 36-летний Глушаков выступает за «Пари НН», с которым подписал контракт минувшей зимой. Первую половину текущего сезона хавбек провел в «Химках». На счету футболиста один забитый мяч и один ассист в 20 матчах во всех турнирах.