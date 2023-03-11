Каррера признался, что не смотрит РПЛ

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что не следит за Российской премьер-лигой.

«Я не смотрю российский чемпионат, слежу только за результатами «Спартака», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского тренера «красно-белые» выиграли чемпионат России.

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на восемь очков. Свой следующий матч москвичи проведут сегодня, 11 марта, против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.