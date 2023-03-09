Бушманов: «Задача «Спартака» в матче с «Факелом» - набрать три очка»

Бывший игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящей встрече «красно-белых» против «Факела».

«Задача «Спартака» в матче с «Факелом» - набрать три очка. Крупно выиграть или нет – не так важно. Думаю, «Спартак» будет по-хорошему злым, из-за того, что случилось в матче с «Уралом». Что касается мотивации у футболистов красно-белых, она должна быть всегда», – заявил бывший тренер молодёжной сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Бушманова, в «Спартаке» виден правильный настрой на фоне заявлений игроков о том, что команда идёт от игры к игре.

Напомним, что после 18 туров чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля находятся на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на восемь очков от петербургского «Зенита».