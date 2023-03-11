Кечинов – о «Спартаке»: «Игра в обороне оставляет желать лучшего»

Известный бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими впечатлениями от победной для «красно-белых» игры с «Факелом» (3:2).

«Если в атаке «Спартак» выглядит очень убедительно, играет зрелищно и результативно, то игра в обороне оставляет желать лучшего. Видны проблемы, футболисты теряют позицию и концентрацию — отсюда все пропущенные мячи», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Как пример бывший футболист привёл причины пропуска спартаковцами первого гола в сегодняшней игре – защитник команды хозяев потерял свою позицию и позволил Хызыру Аппаеву «расстрелять» ворота.