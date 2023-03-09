Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз назвал лучшего игрока «Спартака»

09 Марта 2023 • 16:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Экс-полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о том, кто прямо сейчас является лучшим игроком московской команды.

Футболист отметил нидерландского нападающего Квинси Промеса, вместе с которым в своё время успел поиграть и сам Озбилиз.

«Он в такой же хорошей форме, что и восемь лет назад. Также я бы отметил Романа Зобнина, который основной на своей позиции в «Спартаке» и игрок сборной России», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 26 матчей, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. После 18 туров РПЛ «красно-белые» набрали 37 очков и сейчас занимают второе место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Араз Озбилиз Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
17:37 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Дзюба не будет вызываться в сборную до тех пор, пока ей руководит Карпин»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев не понимает, почему болельщики не хотят оформлять Fan ID
17:27 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Только дилетанты говорят, что Семак не причастен к успехам «Зенита»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» достиг превосходства в РПЛ благодаря деньгам «Газпрома»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Дух победителей — это то, что отличает «Спартак» от многих» 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Федотову надо дать время, чтобы создать команду»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зенит» сейчас на голову всех сильней и вряд ли отпустит чемпионство»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» помог пострадавшим от землетрясений в Турции
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Кейта Бальде: «Он готов помогать «Спартаку» в каждом матче»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «15 миллионов евро — слишком много за Сперцяна»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз назвал лучшего игрока «Спартака»
15:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин призвал не принижать заслуги Семака в «Зените»
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Мешков не получил назначений на тур РПЛ по итогам работы на матче «Спартака» 1
15:18 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, при каком условии «Спартак» может стать чемпионом
15:17 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов поделился прогнозом на матч «Локомотива» и «Ахмата»
Все новости
Рекомендуем