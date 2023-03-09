Озбилиз назвал лучшего игрока «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о том, кто прямо сейчас является лучшим игроком московской команды.

Футболист отметил нидерландского нападающего Квинси Промеса, вместе с которым в своё время успел поиграть и сам Озбилиз.

«Он в такой же хорошей форме, что и восемь лет назад. Также я бы отметил Романа Зобнина, который основной на своей позиции в «Спартаке» и игрок сборной России», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 26 матчей, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. После 18 туров РПЛ «красно-белые» набрали 37 очков и сейчас занимают второе место в турнирной таблице.