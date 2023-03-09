Созин — о Fan ID: «РФС должен сказать какая у него позиция»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об отсутствии чёткой позиции РФС относительно системы паспорта болельщика.

«РФС должен сказать какая у него позиция! Скажите: «Ребят, будет так как есть и не спрашивайте. Будет ходить две тысячи, значит две тысячи. Нас это не волнует». Это непонятно, нужно собрать пресс-конференцию и сказать, то ли они борются или закон уже принят и надо выполнять его?», — приводит слова Созина издание Vprognoze.ru. По его мнению, руководство российского футбола должно проявить позицию, поскольку все говорят о решении вопроса через министерство спорта.

Напомним, что с начала нынешнего календарного года система Fan ID действует на стадионах всех клубов Премьер-лиги, что привело к падению посещаемости на матчах чемпионата.