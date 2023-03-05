Мележиков признался, что ему нравится работа Эшуорта в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, доволен ли он работой спортивного директора команды Пола Эшуорта.

«Эффективность работы будет оценивать совет директоров по итогам сезона. Сейчас, мне кажется, рано. Что касается конкретно спортивного директора, мы в рабочем контакте, обсуждаем спортивный блок и его работу. Это процесс, мне пока импонирует его работа», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 37 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь зачетных баллов.