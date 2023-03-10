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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Промес — опытный игрок и звёздный лидер «Спартака», он будет играть на результат»

10 Марта 2023 • 18:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
Через 20 ч. 38 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе, который остановился в шаге от отметки в 100 голов за москвичей.

«Идеальный момент для Промеса, чтобы забить 100-й гол за «Спартак»? Да, он постарается это сделать. Впрочем, Квинси не будет жадничать в этой игре ради юбилейного гола. Промес — опытный игрок и звёздный лидер команды, он будет играть на результат. Если он не забьёт в этой игре, то обязательно сделает это чуть позже», — поведал Гладилин, речь которого приводит «РБ Спорт».

На данный момент на счету Квинси Промеса 17 матчей в нынешнем сезоне РПЛ. Голландец забил 14 голов и ещё 6 раз ассистировал партнёрам по команде.

Всего в активе 31-летнего лидера атакующей линии «красно-белых» уже 99 голов в карьере за «Спартак».

В следующем матче москвичи сыграют против воронежского «Факела». Матч состоится 11 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Квинси Промес
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