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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко раскритиковал внедрение Fan ID

07 Марта 2023 • 19:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко негативно высказался о Fan ID.

«Послушайте, чтобы «Спартак» играл при четырех тысячах болельщиков — это никуда не годится! Мое мнение, вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен? Футбол — это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Бывший футболист признался, что сам не оформлял специальный паспорт болельщика, ведь он не понимает, для чего его ввели. Павлюченко отметил, что читал интервью некоторых игроков, они тоже выступают против Fan ID.

Напомним, с 1 января 2023 года Fan ID действует на всех стадионах Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко fan id
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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