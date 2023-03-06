Шикунов: «В «Спартаке» много россиян играют на хорошем уровне»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов оценил весть о включении в расширенный состав сборной России десяти игроков «красно-белых».

«Это отличная новость, ведь в «Спартаке» множество российских игроков выступают на хорошем уровне. Рад, что у нас много талантливой молодёжи, а Карпин мониторит все клубы чемпионата России. Сейчас поближе познакомится с игроками», - заявил Шикунов «Матч ТВ».

Напомним, что всего в расширенный список попал 41 футболист. Из них 10 – спартаковцы: голкипер Александр Селихов, игроки обороны - Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, игроки полузащиты - Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, форвард Александр Соболев.