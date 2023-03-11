Хаджи — об отменённом голе Соболева: «Это безобразие»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался после победы «красно-белых» над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Рад, что ребята выиграли, но это безобразие - такие мячи, как у Соболева не засчитывать, чистый гол был. И пенальти почему назначает? На нашего игрока натыкается футболист соперника и специально опускает голову - дают пенальти. Дикость какая-то», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

По мнению эксперта, «Спартак» продемонстрировал хорошую игру и одержал заслуженную победу. Квинси Промес и Антон Зиньковский провели отличный матч, все футболисты молодцы, добавил Хаджи.

На данный момент «красно-белые» занимают второе место в РПЛ, набрав 40 очков.