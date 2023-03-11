21-летний российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов мог стать игроком одного из лучших футбольных клубов Италии в последние годы – «Аталанты» из Бергамо, однако дальше интереса от итальянцев история так и не развилась. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что при Гильермо Абаскале этот опорный полузащитник является одним из регулярных игроков столичной команды, на его счету уже 22 матча в текущем сезоне, что для его возраста – отличный показатель. На его счету и три гола, которые он забил в официальных встречах, а также два ассиста.

В грядущем туре РПЛ «красно-белые» встретятся с одним из аутсайдеров сезона – воронежским «Факелом».