Федун — о победе «Спартака»: Поздравляю любимого Промеса, Соболева жалко — забрали чистый гол

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после победы «красно-белых» в матче 19-го тура РПЛ над «Факелом» (3:2).

«Ребята — молодцы! Победили, несмотря на судейские ошибки. Матч был тяжелый. У «Факела» два удара по воротам — два гола, такое бывает. Тренер молодец — поменял структуру игры, и переломили ход матча», — приводит слова Федуна Sport24.

Жалко Александра Соболева, у которого украли чистый гол, заявил функционер. Федун добавил, что поздравляет любимого Квинси Промеса с юбилейным сотым голом, скоро он догонит легенду «красно-белых» Егора Титова.

После 19 туров «Спартак» занимает второе место в чемпионате России, набрав 40 очков.