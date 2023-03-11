​Президент РПЛ Алаев видит в «Спартаке» претендента на чемпионство

Александр Алаев, который является президентом Российской премьер-лиги, видит в «Спартаке» претендента на чемпионство. По словам Алаева, интрига в борьбе за золотые медали чемпионата ещё сохраняется.

«Интрига, конечно, жива. «Спартак» на ходу, хороший сегодня показал футбол. Играть ещё достаточное количество матчей. С одной стороны, отрыв солидный, с другой стороны, два-три тура могут всё перевернуть», - сказал Алаев, чьи слова приводит ТАСС.

После победы над «Факелом» (3:2) «Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять очков. Впрочем, команда Сергея Семака свой матч 18-го тура Премьер-лиги проведёт в воскресенье – против «Химок» на своём поле.