ЭСК вынесла вердикт по назначенному пенальти в матче «Спартак» - «Факел»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла решение по назначенному пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом».

Как сообщает портал «РБ Спорт», ЭСК признал, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «красно-белых». Напомним, в конце первого тайма полузащитник «Спартака» Данил Пруцев ударил рукой своего соперника в грудь, который находился за его спиной. Отметим, что молодой хавбек не видел игрока «Локомотива».

Напомним, в матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» одержал победу над «Факелом» со счетом 3:2.