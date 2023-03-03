Матч «Факела» и «Химок» посетили 10 тысяч человек

Первый весенний матч РПЛ в ещё холодную мартовскую погоду показал неплохие цифры посещаемости – игру «Факела» и «Химок», которая прошла на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже посетили 10 321 человек. Матч аутсайдеров лиги, напомним, завершился ничьей – 1:1.

Примечательно то, что этот матч стал первым после введения в Воронеже обязательной карты болельщика, больше известной как Fan ID. Летом и осенью прошлого года оформление это карточки в Воронеже не требовалось – её тестировали всего в пяти городах, которыми стали Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Самара и Нижний Новгород.