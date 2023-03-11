Гладилин: «Спартаку» не нужно строить трагедию из-за ошибок Мешкова»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «красно-белым» нужно сосредоточиться на борьбе за чемпионство с «Зенитом», а не жаловаться на судейство. Напомним, в прошлом туре судья Виталий Мешков не засчитал победный гол «Спартака» в ворота «Урала».

«Нечего из-за ошибок Мешкова строить трагедию: надо продолжать играть дальше и бороться с «Зенитом», – цитирует Гладилина «Чемпионат».

Сейчас «Спартак» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля встретится с «Факелом».