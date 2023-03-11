​Промес оторвался от Малкома и Писарского в гонке бомбардиров РПЛ

В субботу «Спартак» обыграл «Факел» со счётом 3:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Автором дубля в составе московской команды стал нападающий Квинси Промес.

Теперь Квинси Промес стал единоличным лидером в гонке бомбардиров текущего чемпионата России. Нидерландский форвард имеет на своём счету 16 результативных ударов.

Второе место делят Владимир Писарский из «Крыльев Советов» (первую часть сезона провёл в «Оренбурге») и Малком из «Зенита». Эти нападающие забили по 14 голов.

Напомним, что Квинси Промес в игре с «Факелом» покорил отметку в 100 голов за «Спартак» - теперь на счету нидерландца 101 мяч за клуб.