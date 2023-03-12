Кечинов – о «Спартаке»: «Видим проблемы в обороне»

Бывший нападающий столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру «красно-белых» в обороне.

«Видим проблемы в обороне - по два мяча пропускаем. Видны проблемы: постоянные потери позиций, концентрации», - приводит слова Кечинова «Спорт День За Днём».

После возобновления сезона в российском футболе пока что был только один матч, который «Спартак» выиграл всухую – против «Локомотива» в Кубке России (1:0), хотя и там «красно-белые» пропустили мяч, который, правда, позже был отменён после подсказки VAR.

Другие матчи «Спартака»: «Локомотив» (4:2), «Урал» (2:2), «Факел» (3:2).