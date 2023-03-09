Агент рассказал о возможном возвращении Максимовича в Россию

Боян Остожич, агент экс-защитника «Спартака» Николы Максимовича, сообщил о том, что 31-летний футболист может вернуться в Россию.

«Сейчас из России спрашивают про Максимовича, но это всё на уровне разговоров. Он готов вернуться в Россию этим летом, открыт для предложений, в этой лиге есть большие клубы, которые могли бы его заинтересовать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Максимович выступал за «Спартак» в 2018 году на правах аренды. В общей сложности в составе «красно-белых» сербский защитник провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Также он выступал за «Наполи», «Торино» и «Дженоа». С сентября прошлого года Максимович находится в статусе свободного агента.