Мележиков — о Промесе: «По делу с наркотиками обвинений нет вообще»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

«Дождемся решения суда. Мы исходим из того, что пока нет иного решения, наш игрок невиновен. Насколько я в курсе, по делу, связанному с наркотиками, обвинений нет вообще», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Функционер заявил, что по делу с нанесение телесных повреждений двоюродному брату, прокуратура выдвинула пожелание об аресте Промеса, но до этого вряд ли дойдет. Скорее всего, произойдет примирение сторон или суд вынесет адекватное решение, добавил Мележиков.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 9 ассистов. Трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.