Белоголовцев: «В матче с «Факелом» «Спартак» будет рвать и метать»

Известный актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Факел».

Напомним, что в предыдущем туре «Спартаку» не удалось обыграть «Урал» (2:2), после чего отставание московской команды от лидера чемпионата России «Зенита» в турнирной таблице увеличилось до восьми очков.

Белоголовцев считает, что на игру против команды из Воронежа «красно-белые» выйдут с серьёзным настроем.

«Спартак» будет серьёзно настроен на крупную победу с «Факелом». «Красно-белые» сегодня будут рвать метать», — цитирует Белоголовцева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» —«Факел» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.