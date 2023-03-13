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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Спартаку» непозволительно пропускать два мяча от такого соперника, как «Факел» эксклюзив

13 Марта 2023 • 11:50 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 19-го тура РПЛ.

- «Спартак» не без труда одолел «Факел». Почему не получилось более спокойно сыграть с аутсайдером?

- Тут много причин. Не только в желании и мастерстве. Поле и погода не способствовали легкой игре. И потом, «Факел» борется за выживание и очень мотивирован. Понятно, что он слабее «Спартака», но за счет самоотдачи сумел что-то компенсировать. Гости играли жестко, и все это сказалось на результате. «Спартаку» непозволительно пропускать два мяча от такого соперника. Были ошибки в обороне из-за невнимательности и секундного расслабления. Ну и уровень игры «Спартака» пока вызывает у меня вопросы.

- «Химки» чуть не отняли очки у «Зенита». Что произошло с питерцами?

- Однозначно недооценка. Вести 2:0, владеть инициативой и пропустить два мяча… Они выпали из игры на несколько минут, потеряли концентрацию, и гости наказали за это. Но у «Зенита» есть запас прочности, и он позволяет себе такие недочеты.

- «Ростов» одолел «Пари НН». Все по делу?

- Игра оставила не очень хороший осадок. Она была слабая по качеству. Было много суматохи, топтания. Футболом это сложно назвать. Плюс неприятный осадок остался от судейства, но я не хочу об этом говорить.

- «Краснодар» обыграл «Динамо», забив три мяча. Неожиданный результат для вас?

- Я и предполагал, что хозяева выиграют. На поле была борьба, забиты хорошие мячи. Игра смотрелась. Она получилась качественной. Я не ждал от «Динамо» большего. Сейчас эта команда не убедительна. Надо было усиливаться, а она пошла другим путем – рассчитывая на своих ребят. Они, конечно, перспективные, но сейчас не показывают футбола нужного качества, чтобы команда претендовала на лидерство. К тому же, не было Смолова и Захаряна, которые делают игру «Динамо» интереснее.

- ЦСКА крупно обыграл «Крылья Советов», хотя все ждали упорной и равной игры. Почему получился такой результат?

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- Я тоже ждал борьбы. ЦСКА подготовился хорошо, учел погодные условия, состояние игроков. Была выбрана правильная тактика – впереди вышел большой нападающий. Начали использовать тактику силового футбола, создавать давление. Плюс есть мастера, которые могут индивидуально все решать. Все это вместе и помогло. А что касается «Крыльев», после перерыва, когда исход был понятен, они расслабились и стали играть лучше. Хотя все равно ничего не создали.

- «Локомотив» обыграл «Ахмат». Можно ли сказать, что команда вышла из кризиса?

- Не могу так сказать. В игре случилось два удаления, и мне удивительно, как хозяева, играя полтора тайма против десяти, а потом и против девяти футболистов, ничего не забили. Тут больше к ним вопросов. Имея такое преимущество, они ничего не смогли реализовать. Это говорит о мастерстве команды. А «Локомотив» проявил бойцовские качества, отбился, отстоял результат.

- «Оренбург» в Сочи добыл крупную победу 4:0. Неожиданность?

- Да. После удачного старта «Сочи», казалось, что команда должна быть воодушевлена таким началом. Но гости построили правильную тактику и поймали сочинцев так же, как те туром ранее ЦСКА. «Сочи» - это не такая классная команда, которая может позволять себе раскрываться и играть первым номером. Сразу появляются бреши в обороне.

- «Торпедо» проиграло «Уралу». Москвичи окончательно тонут?

- Я думал, что «Торпедо» сможет навязать свою игру. Они должны были играть качественнее, если хотят зацепиться за что-то. Но сейчас «Урал» хорош, он давно не проигрывал и весной тоже здорово выглядит.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Сергей Балахнин
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