«Спартак» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 19-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Факел
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Протокол игры
Селихов Александр•Денисов Даниил•Маслов Павел•Джикия Георгий•Хлусевич Даниил•Пруцев Данил•Литвинов Руслан•Зобнин Роман•Зиньковский Антон•Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
Городовой Алексей•Морозов Евгений•Суслов Кирилл•Калинин Игорь•Черов Василий•Магаль Руслан•Рабеи Реда•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий•Брахими Мохамед•Аппаев Хызыр
11 марта. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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