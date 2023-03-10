Кечинов надеется, что Промес забьёт сотый гол за «Спартак» в матче с «Факелом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, сможет ли нападающий «красно-белых» Квинси Промес забить 100-й гол за команду в матче с «Факелом».

«Забьет ли в субботу Промес свой 100-й гол? Надеюсь. Рассчитываю и надеюсь, конечно», — приводит слова Кечинова издание «Чемпионат».

За свою продолжительную карьеру в «Спартаке» 31-летний нидерландец забил 99 мячей и записал на свой счет 50 результативных передач в 203 матчах с учетом всех турниров.

Предстоящим соперником «красно-белых» станет воронежский «Факел». Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги состоится завтра, 11 марта, начало — в 16:30 по мск.