Джикия: «Выиграли — самое главное, идём дальше»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над воронежским «Факелом» (3:2) в рамках матча 19-го тура чемпионата России.

«Выиграли — самое главное, идем дальше. Хотели выиграть, но упростили игру. Это принесло плоды, начали цепляться у штрафной. За что отняли гол? Там, по‑моему, фол засчитали. По судейству комментировать не буду», — передает слова Джикия «Матч ТВ».

В этом сезоне футболист провел 24 матча во всех турниров, в которых записал в свой актив две результативные передачи.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. Отметим, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.