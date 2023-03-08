Защитник «Спартака» Маслов: Шансы на чемпионство есть всегда

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионство.

«Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди еще много игр. Будем идти постепенно, стараясь побеждать в каждом матче», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков за 18 туров. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.