В этот раз спорные решения арбитра «Спартак» не остановили: «красно-белые» дожали «Факел» в концовке

Московский «Спартак» и воронежский «Факел» сыграли в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч РПЛ состоялся одиннадцатого марта на стадионе «Открытие Арена».

Основа «Спартака» наконец приняла привычный вид. Полноценно вернулся Соболев, по краям работают Промес и Зиньковский, оборона обходится без новичков. Сочетания привычные, перемещения понятные. «Красно-белые» сразу же захватили инициативу, спокойно подкатывали к воротам Городового и чувствовали себя уверенно. «Факел» в одной из редких вылазок претендовал на пенальти, но арбитр не усмотрел касания рукой от Джикии. Георгий легитимно прервал скидку Аппаева на Брахими.

«Спартак» от этого эпизода ещё взбодрился и всё-таки сподобился на быстрый гол. Зиньковский пяткой сыграл на Денисова, Даниил прострелил не очень удачно. На отскок же первым успел Антон и плотно пробил, Городовой парировал перед собой, а самым расторопным оказался Куинси Промес – 1:0. Сотый гол «Антохи» за «Спартак»!

Хозяева и далее продолжили атаковать, но будто не хотели вкладывать много остроты. Часто в дриблинг шёл Промес, был неприятный удар Пруцева со средней дистанции, однако Городовой не чувствовал достаточного напряжения в своей штрафной площади. Разразился «Спартак» лишь под конец тайма. Промес навешивает, Джикия скидывает, а Соболев забивает. Вроде 2:0, но вмешиваются арбитры, фиксирующий довольно спорный и не совсем понятный фол в атаке.

Ладно, Литвинов со своей половины поля выдаёт шикарную диагональ, Промес на скорости раскручивает Морозова и бьёт точно в дальний угол – 2:0. Классный отрезок «красно-белых» разбудил соперника. Тут же Черов убегает по правому краю и простреливает, Аппаев выскакивает из-за спин защитников и замыкает – 2:1.

Буквально через минуту Редай подаёт в штрафную площадь, а там падает Квеквескири. Долго смотрит повторы Безбородов, думает и указывает на «точку». По мнению арбитра Пруцев правила нарушил, ударив рукой Квеквескири. Редай с 11 метров мощно пробил по центру, Селихов улетел в угол, слегка задел мяч ногой, но это не спасло – 2:2. А сверхэмоциональный первый тайм ещё завершился опаснейшим ударом Зиньковского (спас Городовой) на пятой добавленной минуте и жёлтой карточкой Зобнина на шестой.

Видимо, все эмоции футболисты выплеснули до перерыва. Вторая половина встречи началась ну очень сумбурно. Три жёлтые карточки, четыре замены, полное отсутствие толковых атак. Команды бодались так полчаса. Наконец разбудил трибуны Промес. Зобнин заработал стандарт у границы штрафной площади, Куинси зашёл на хет-трик, шикарно пробив. Вот только в «девятку» мяч не залетел – чиркнул по перекладине и ушёл выше ворот. Всё сильнее давили хозяева, а результата не было.

Перед «Спартаком» маячили очередные 2:2 со спорным судейским решением, но «красно-белые» всё-таки дожали соперника. За три минуты до конца основного времени Зиньковский мягко навесил на Соболева, Александр выиграл верх и аккуратно скинул на Мартинса, который уже вонзил мяч под перекладину – 3:2! Валидольная победа «Спартака».