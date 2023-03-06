Пуцко: Эмери в «Спартаке»? Хорошее время

Экс-игрок «Спартака» Александр Пуцко высказался о бывшем главном тренере «красно-белых» Унаи Эмери.

«Тренировки были интересные, по испанской методике. Унаи много времени им посвящал. Любил тактику, все упражнения с мячом. У него было больше деталей: требовал от ворот разыгрывать через вратаря, а не выбивать мяч, — как и Карпин. Хорошее время», — приводит слова Пуцко Sport24.

Напомним, 51-летний Эмери возглавлял московский «Спартак» с июля по ноябрь 2012 года. После этого испанец работал в «Севилье», «ПСЖ», лондонском «Арсенале» и «Вильярреале». На данный момент Эмери занимает пост главного тренера «Астон Виллы».