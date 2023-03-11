​«Спартак» сократил отставание от «Зенита» до 5 очков

В субботу «Спартак» проводил домашний матч чемпионата России против «Факела». После игры в футбольном обществе наверняка снова будет много разговоров о судействе. Впрочем, на этот раз спорные решения рефери не помешали команде Гильермо Абаскаля набрать три очка – победа 3:2.

Обыграв «Факел», «Спартак» смог сократить отставание от лидирующего «Зенита» до 5 очков. Впрочем, питерцы свою игру 19-го тура Премьер-лиги проведут в воскресенье. Команда Сергея Семака будет принимать «Химки» на своём поле.

Добавим, что очный матч между «Зенитом» и «Спартаком» в чемпионате России пройдёт в первые выходные мая в Санкт-Петербурге.