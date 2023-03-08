Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»

08 Марта 2023 • 14:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что нынешний лидер РПЛ «Зенит» не имеет серьёзного превосходства над вторым «Спартаком» в качестве состава.

«Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, 2-3 позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что интрига в борьбе за чемпионство жива, пока преследователи сохраняют математические шансы обогнать петербуржцев.

После 18 туров чемпионата России отрыв «Зенита» от «Спартака» составляет восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
17:16 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Иностранцы ЦСКА «мёртвые»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин прокомментировал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России
16:20 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Обедзинский: «У «Краснодара» такой проходной двор, что ему даже 50-летний Лебеденко забивает» эксклюзив
15:29 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Карасёв надеется на чудеса
15:21 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Нимели: «Красная площадь — это очень мощное место, я гулял там практически каждую неделю»
15:14 · Россия. Премьер-лига
​Смородская: «Нельзя говорить, что РПЛ становится лигой для уголовников» 1
15:07 · Россия. Премьер-лига
Нимели: Глушаков и Ещенко очень тепло ко мне относились в «Спартаке»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Сперцян подойдёт любой европейской команде»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: Со временем люди в России привыкнут к Fan ID
14:20 · Россия. Премьер-лига
Масалитин рассказал, почему Языджи не нужен ЦСКА
14:13 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо вернётся в общую группу «Зенита» в четверг
14:10 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Маслов: Шансы на чемпионство есть всегда
Все новости
Рекомендуем