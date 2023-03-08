Сёмин: «У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что нынешний лидер РПЛ «Зенит» не имеет серьёзного превосходства над вторым «Спартаком» в качестве состава.

«Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, 2-3 позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что интрига в борьбе за чемпионство жива, пока преследователи сохраняют математические шансы обогнать петербуржцев.

После 18 туров чемпионата России отрыв «Зенита» от «Спартака» составляет восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.