Мор поделился прогнозом на матч «Спартака» и «Факела»

Бывший футболист столичного «Спартака» Эдуард Мор поделился прогнозом на матч 19 тура Премьер-лиги против воронежского «Факела».

«Накануне этого матча все обстоятельства, конечно, складываются в пользу «Спартака». Как бы «Факел» ни старался играть надёжно в обороне, «Спартак» их «раскатает», гол будет уже в первом тайме», — заявил экс-защитник «красно-белых» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, на успех «Спартака» повлияют хорошая форма московского коллектива и злость за незаслуженную ничью в последней встрече с «Уралом».

Напомним, что поединок «Спартака» и «Факела» пройдёт на «Открытие Банк Арене» завтра, 11 марта. После 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.