Матч 19-го тура с «Факелом» казался для «Спартака» лёгкой прогулкой. Тем не менее, облога ворот гостей продолжалась все 90 минут, а победа была вырвана лишь перед финальным свистком. В конце первого тайма Квинси Промес оформил дубль, а также арбитр не засчитал гол Александра Соболева. Но это была еще далеко не победа, так как команда из Воронежа быстро отыграла оба мяча. И только на 87-й минуте Кристофер Мартинс ударом с нескольких метров принес «Спартаку» три очка.

Главные моменты этого матча представлены вашему вниманию.