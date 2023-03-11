Тарханов: «Промес уже давно легенда «Спартака»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о нидерландском футболисте Квинси Промесе после того, как тот записал на свой счёт 101-й гол за «Спартак» во время матча с «Факелом» (3:2).

«Промес уже давно легенда «Спартака», раз он забил столько мячей. Ему же совсем чуть-чуть осталось до Титова», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Дубль Квинси Промеса помог «красно-белым», как минимум до завтра, приблизиться к лидирующему в чемпионате России «Зениту» на пять баллов.

Также сам нидерландец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Российской премьер-лиги.