Кавазашвили: «Надеюсь, что «Спартак» сможет подойти к последнему туру в чемпионате вровень с «Зенитом»

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о шансах «красно-белых» в чемпионской гонке Премьер-лиги.

«Я не знаю, сможет ли «Спартак» догнать «Зенит», но очень хочу этого. Но надеюсь, что «Спартак» сможет подойти к последнему туру в чемпионате вровень с «Зенитом», чтобы устроить переигровку, как это было в 1964 году, когда «Торпедо» и «Динамо» Тбилиси играли в Ташкенте за золотые медали», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату».

Кавазашвили отметил, что будет верить в такой результат, поскольку он является поклонником «Спартака». По мнению эксперта, «красно-белым» больше нельзя терять очки в Премьер-лиге, пожелав подопечным Гильермо Абаскаля набрать стопроцентный показатель по баллам в оставшихся играх.

Напомним, что «Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на восемь очков после 18 туров.