Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Надеюсь, что «Спартак» сможет подойти к последнему туру в чемпионате вровень с «Зенитом»

08 Марта 2023 • 19:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о шансах «красно-белых» в чемпионской гонке Премьер-лиги.

«Я не знаю, сможет ли «Спартак» догнать «Зенит», но очень хочу этого. Но надеюсь, что «Спартак» сможет подойти к последнему туру в чемпионате вровень с «Зенитом», чтобы устроить переигровку, как это было в 1964 году, когда «Торпедо» и «Динамо» Тбилиси играли в Ташкенте за золотые медали», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату».

Кавазашвили отметил, что будет верить в такой результат, поскольку он является поклонником «Спартака». По мнению эксперта, «красно-белым» больше нельзя терять очки в Премьер-лиге, пожелав подопечным Гильермо Абаскаля набрать стопроцентный показатель по баллам в оставшихся играх.

Напомним, что «Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на восемь очков после 18 туров.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
19:39 · Россия. Премьер-лига
​Ари готов перейти в «Сатурн», если позовёт Широков
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко отметил важность матчей с Ираном и Ираком для сборной России
19:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Надеюсь, что «Спартак» сможет подойти к последнему туру в чемпионате вровень с «Зенитом»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В РПЛ Пиняева будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​Орещук: «У меня есть информация, что Галицкий не отпустит Сперцяна»
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов предположил, какой топ-чемпионат подойдёт Сперцяну
18:29 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Малком ведёт «Зенит» к очередному чемпионству»
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Карасёв рассказал, что отличает топ-судей
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци назвал лучшего российского тренера прямо сейчас
17:16 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Иностранцы ЦСКА «мёртвые»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин прокомментировал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России
16:20 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Обедзинский: «У «Краснодара» такой проходной двор, что ему даже 50-летний Лебеденко забивает» эксклюзив
15:29 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Карасёв надеется на чудеса
Все новости
Рекомендуем