​Маслов высказался об эмоциональной реакции Абаскаля на судейство

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос, действительно ли главный тренер команды Гильермо Абаскаль был взбешён ситуацией с судейскими решениями в первом тайме матча против «Факела».

«Наверное, да. Футбол это эмоции. Когда происходят такие вещи, тяжело оставаться спокойным. Но судьи приняли такое решение. Сделать с этим ничего нельзя», - высказался Абаскаль, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что в концовке первого тайма матча против «Факела» «Спартак» растранжирил преимущество в два гола. Второй гол воронежцы забили с пенальти, назначенного после подсказки ВАР.

«Спартак» обыграл «Факел» со счётом 3:2.