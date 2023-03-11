Гаврилов – о Промесе: «Парень старается, забивает, делает работу»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал достижение нидерландского футболиста «красно-белых» Квинси Промеса. В сегодняшнем матче с «Факелом» (3:2) спортсмен достиг отметки в 101 гол, забитый за «Спартак».

«Парень старается, забивает, делает работу, которая от него требуется. Сегодня забил два, молодец», - приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».

Также специалист заявил, что 31-летний полузащитник всё ещё имеет возможность стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

В игре с воронежским коллективом Квинси Промес отметился дублем и помог своей команде сократить отставание от первого места.

Лучшим бомбардиром в истории «Спартака» является Никита Симонян.