Камоцци рассказал, при каком условии «Спартак» может стать чемпионом

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что «красно-белые» ещё сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, однако для этого им необходимо обыграть в очном матче «Зенит».

Напомним, что после 18 туров РПЛ нынешний лидер чемпионата России «Зенит» опережает второй «Спартак» на восемь очков.

«Есть очный матч, и если «Спартак» выиграет его, то отставание сократится до пяти очков. «Зенит» вполне может ещё потерять очки. Если красно-белые не будут терять очки, то могут побороться за чемпионство», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Очный матч «Спартака» и «Зенита» состоится 7 мая в рамках 26-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на домашней арене петербургской команды.