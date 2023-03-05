Мостовой: «Жаль, что только Милонов хочет отменить Fan ID»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал инициативу депутата Госдумы РФ Виталия Милонова об отмене Fan ID.

«Думаю, Милонов посмотрел футбол и увидел посещаемость матчей. Жалко, что только он об этом думает, стоило бы задуматься многим», - поделился Мостовой с «Чемпионатом».

Напомним, что с 18 тура РПЛ персонифицированная карта болельщика обязательна для каждого зрителя на каждом стадионе Премьер-лиги.

«Другое дело, это решение кто-то принял, не один человек. Это было коллегиальное решение. Оно просто бесполезно и только усложняет людям жизнь», - добавил экс-футболист.

Напомним, что матчи возобновлённой РПЛ бьют антирекорды посещаемости. Так, только на матч московского «Динамо» против самарских «Крыльев Советов» пришло на 80% меньше болельщиков, чем на последний матч клуба в РПЛ в прошлом календарном году.