Больше легионеров из Нидерландов в этом сезоне РПЛ забивали только бразильцы

Сегодня атакующий полузащитник екатеринбургского «Урала» Рай Влут оформил единственный гол в матче против столичного «Торпедо». Этот гол стал 20-м в текущем сезоне РПЛ, который оформили легионеры из Нидерландов. Как сообщает Opta, больше нидерландских легионеров забили только бразильцы – 31 гол.

Львиная доля голов нидерландцев приходится на Квинси Промеса – у него на момент окончания матча «Торпедо» - «Урал» было 14 голов в РПЛ (в следующем матче дня он забил ещё), два гола – уже у бывшего форварда «Локомотива» Джирано Керка, один – у защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, три, соответственно, у Влута.

Добавим, что Влут забивает уже на протяжении трёх матчей РПЛ подряд, а его «Урал» держит потрясающую беспроигрышную серию.