Абаскаль признал исходящую от «Факела» опасность на стандартах

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- «Факел» - одна из лучших команд по реализации стандартов. Насколько сегодня делали акцент на этот фактор?

- Конечно же, мы знаем. Готовимся к любой команде и к стандартам в том числе. Это уже наш четвертый матч с «Факелом». Мы даже пропускали после таких ситуаций. Нам нужна максимальная концентрация, нужно играть очень активно, когда идет подача со стандарта или с игры. Эти ситуации, конечно, для соперника наиболее опасны. Нужно пытаться их избегать, но если это произошло, то, конечно, необходимо играть максимально сконцентрировано и активно, чтобы обороняться.