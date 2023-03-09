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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: «Думаю, что шансов на титул у «Спартака» практически нет»

09 Марта 2023 • 14:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о шансах «красно-белых» на золотые медали нынешнего сезона РПЛ.

«Восемь очков – это слишком много, думаю, что шансов у «Спартака» практически нет. Но нужно признать, что в этом сезоне они здорово играют. Будет очень тяжело навязать борьбу «Зениту», – заявил экс-игрок сборной СССР в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, самым важным фактором будет отсутствие осечек «Спартака», отметив, что и «сине-бело-голубые» уверенно играют. По словам Гаврилова, интрига будет сохраняться до конца сезона.

Напомним, что после 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на второй строчке, отставая от лидера на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов
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